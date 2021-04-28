ФСИН отрицает, что экс-министра Абызова принесли на суд на носилках

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Заболевание арестованного экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова протекает в легкой форме, вопреки сообщениям СМИ, на заседание суда его на носилках не доставляли, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве.

"Сотрудники следственного изолятора физическую силу и специальные средства к Абызову не применяли. На носилках на заседание суда он не доставлялся. Состояние здоровья Абызова удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме", - говорится в сообщении пресс-бюро УФСИН, поступившем в среду в "Интерфакс".

В ведомстве заверили, что арестант находится под наблюдением врачей, "его медицинское обеспечение соответствует требованиям законодательства".

Абызов был арестован в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ, в том числе об организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе.

В пятницу член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина сообщила "Интерфаксу", что экс-министра госпитализировали в больницу при "Матросской тишине" из СИЗО "Лефортово" с пневмонией, его состояние стабильное.