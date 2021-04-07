Фургала перевезли в больницу при "Матросской тишине"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Заразившийся в СИЗО коронавирусом экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в больнице при изоляторе "Матросская тишина", сообщила "Интерфаксу" член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Она сообщила, что, если состояние Фургала ухудшится, его могут перевести в гражданскую больницу.

Ранее адвокаты Фургала сообщили, что он заразился коронавирусом в СИЗО "Лефортово". В связи с этим защита подала в СК ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест или любую другую, не связанную с лишением свободы.

3 февраля официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что Фургалу в окончательной редакции предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия и взрывных устройств (ч. 3 ст. 222 УК РФ).

По версии следствия, Фургал является организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

О задержании Фургала СК сообщил в ночь на 9 июля прошлого года. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР Михаил Дегтярев.