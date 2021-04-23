Выпускные у российских школьников пройдут в очном формате

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выпускные вечера в российских школах в этом году планируется провести очно, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он уточнил, что при их проведении будут учтены требования Роспотребнадзора. Слова Кравцова приводит официальный телеграм-канал ведомства.

По его словам, "конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний".

В 2020 году Минпросвещения рекомендовало школам из-за коронавируса проводить выпускные вечера в онлан-режиме, в таком же формате прошел "Последний звонок".