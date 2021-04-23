Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

Выпускные у российских школьников пройдут в очном формате

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выпускные вечера в российских школах в этом году планируется провести очно, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он уточнил, что при их проведении будут учтены требования Роспотребнадзора. Слова Кравцова приводит официальный телеграм-канал ведомства.

По его словам, "конечно, мы не должны расслабляться и все меры, предписанные Роспотребнадзором, соблюдать, чтобы исключать вспышки заболеваний".

В 2020 году Минпросвещения рекомендовало школам из-за коронавируса проводить выпускные вечера в онлан-режиме, в таком же формате прошел "Последний звонок".

Сергей Кравцов Минпросвещения

Новости по теме

Новости

Путин подписал указ об объявлении длинных майских выходных

Что произошло за день: пятница, 23 апреля

В РФ рассмотрят отказ от бумажных тестов при въезде иностранных граждан

В РФ рассмотрят отказ от бумажных тестов при въезде иностранных граждан

"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

"Северный поток 2" пообещали достроить в 2021 году

Производственный календарь на май

Производственный календарь на май

Минприроды пообещало раскрыть данные о выбросах

Байден приветствовал выступление Путина на климатическом саммите

Мишустин счел высшее образование не обязательным условием для карьеры

Мишустин счел высшее образование не обязательным условием для карьеры
Пандемия коронавируса

Попова объявила о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19

Попова объявила о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19

В Элисте заявили о попытке захватить нефтяные месторождения

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');