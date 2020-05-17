Всероссийский выпускной для вузов пройдет онлайн

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Отметить окончание университета выпускники вузов этого года смогут в начале июля в режиме онлайн - для них впервые организуют всероссийский выпускной вечер в дистанционном формате, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Мы совместно с Российским союзом ректоров и общественной организацией "Россия - страна возможностей" планируем в первой декаде июля провести впервые всероссийский выпускной", - сказал Фальков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он пояснил, что из-за коронавируса "в основной своей части он будет готовиться онлайн", но если ситуация в регионах улучшится, то в некоторых из них параллельно могут пройти и обычные выпускные.

Фальков напомнил, что выпустить студентов вузы в этом году могут без проведения государственных экзаменов (ГОСов) - только проведя защиту диплома (выпускной квалификационной работы, ВКР). Тем не менее, 77% вузов РФ решили от ГОСов не отказываться, сказал министр, остальные 23% воспользовались правом оставить только защиты.

Вступительные экзамены, где у вузов есть право их проводить по отдельным специальностям, пройдут в режиме онлайн. Тем не менее, Фальков не исключил, что если ситуация с коронавирусом стабилизируется, и Роспотребнадзор разрешит, некоторые вузы смогут провести их в аудиториях, как обычно.