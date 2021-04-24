Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 24.04В России 4 753 789+8 828В мире 145 640 414+897 762

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" ответили на слова главы компании SpaceX Илона Маска о возможности доставки российских космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon.

Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил радиостанции "Говорит Москва", что корпорация ведёт переговоры с НАСА о таких полётах.

"У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договорённости - сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить", - сказал Устименко.

Ранее Маск заявил, что SpaceX готова сотрудничать с Россией. По его словам, доставка российских космонавтов на кораблях Crew Dragon была бы "делом чести".

В субботу, 24 апреля, на корабле Crew Dragon отправили астронавтов на МКС. Космический корабль доставил туда американцев Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и японца Акихико Хосидэ. Они проведут на орбите около полугода.

Роскосмос НАСА МКС SpaceX Crew Dragon

Новости по теме

Новости

Корабль "Прогресс МС-14" сведут с орбиты 29 апреля

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки выявлено 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

"Ростех" не исключил регистрацию своей вакцины от COVID и гриппа в конце года

Что случилось этой ночью: суббота, 24 апреля

Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ

Дипломатическое противостояние

Россиянам усложнили трудоустройство в недружественные посольства

Россиянам усложнили трудоустройство в недружественные посольства

Путин подписал указ об объявлении длинных майских выходных

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');