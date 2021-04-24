"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" ответили на слова главы компании SpaceX Илона Маска о возможности доставки российских космонавтов на МКС с помощью кораблей Crew Dragon.

Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил радиостанции "Говорит Москва", что корпорация ведёт переговоры с НАСА о таких полётах.

"У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договорённости - сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить", - сказал Устименко.

Ранее Маск заявил, что SpaceX готова сотрудничать с Россией. По его словам, доставка российских космонавтов на кораблях Crew Dragon была бы "делом чести".

В субботу, 24 апреля, на корабле Crew Dragon отправили астронавтов на МКС. Космический корабль доставил туда американцев Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и японца Акихико Хосидэ. Они проведут на орбите около полугода.