Пилотируемый корабль Crew Dragon-2 состыковался с МКС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, выведенный накануне на орбиту, в субботу успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило НАСА.

Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции в 05:08 по времени Восточного побережья США (12:08 по Москве) менее, чем через 24 часа после запуска корабля.

Soft capture confirmed! At 5:08am ET (9:08 UT), Crew Dragon Endeavour arrived at the @Space_Station for the second time in its history. Next, the capture hooks will connect the spacecraft to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/VdX8VPHeOH — NASA (@NASA) April 24, 2021

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

С их прибытием экипаж станции в течение четырех дней будет состоять из 11 человек, а к МКС будут впервые пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon.

Астронавты Crew Dragon-2 будут работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек. Корабль покинет ее не ранее 31 октября. Спускаемая капсула корабля должна будет совершить мягкое приводнение на парашютах в Атлантике.