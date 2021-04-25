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Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не ведёт переговоры о полётах российских космонавтов на МКС на кораблях Crew Dragon, разработанных SpaceX, сообщил в воскресенье глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть", - написал Рогозин в своём твиттере.

Ранее глава SpaceX Илон Маск сообщил, что компания готова сотрудничать с Россией. После этого пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил, что госкорпорация ведёт соответствующие переговоры с НАСА.

Ранее исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалёв сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация выступает за возобновление перекрестных полетов на МКС на российских и американских кораблях.

"Идут разговоры о перекрестных полетах, когда представитель американского сегмента будет лететь на нашем корабле, и представитель российского сегмента будет лететь на американском корабле. С точки зрения технической и мы, и американцы, профессионалы, кто работает в этой среде, согласны, что это правильный и нужный подход", - сказал Крикалев.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году НАСА сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

19 марта в "Роскосмосе" сообщили "Интерфаксу", что с НАСА ведутся переговоры о перекрестных полетах, но договоренность пока не достигнута.

Роскосмос Дмитрий Рогозин SpaceX НАСА Crew Dragon

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