Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-2 стартовал к МКС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту в пятницу стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен в 05:49 по времени Восточного побережья США (12:49 по Москве) со стартового комплекса 39А Комического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

Ступень Falcon 9 успешно села

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 через девять минут три секунды после запуска совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX. Платформа находилась примерно в 542 км от космодрома на мысе Канаверал.

Данная первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для запусков уже во второй раз. В ноябре прошлого года с ее помощью на орбиту стартовал пилотируемый корабль Crew Dragon-1.

Корабль вышел на заданную орбиту

Через 12 минут после старта вслед за отделением от второй ступени носителя корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС.

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

В субботу, 24 апреля примерно в 05:09 по времени Восточного побережья США (12:09 по Москве) Crew Dragon-2 состыкуется с МКС в автоматическом режиме. К станции впервые будет пристыковано сразу два корабля Crew Dragon.

Запуск пилотируемого Crew Dragon-2 осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около $58 млн.

Многоразовая спускаемая капсула корабля совершает уже второй полет к МКС. Первый раз она использовалась во время испытательного пилотируемого полета Crew Dragon к МКС весной прошлого года.

Экипаж корабля Crew Dragon-2 будет работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек. Он покинет станцию не ранее 31 октября. Спускаемая капсула должна будет совершить мягкую посадку на парашютах в Атлантике.

Какое-то время астронавты Crew Dragon-2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1, который в настоящее время работает на станции и также состоит из четырех человек. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется 28 апреля.

Тем временем, НАСА и SpaceX уже готовят полет к МКС корабля Crew Dragon-3. Он намечен на 23 октября.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на корабле Crew Dragon-1 американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер (которая является командиром станции) и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.