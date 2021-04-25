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Что произошло за день: воскресенье, 25 апреля

Отставка Пашиняна, слова президента Чехии о российских агентах и победа "Спартака" в дерби

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент Чехии заявил, что нет данных об агентах из РФ во Врбетице. По словам Милоша Земана, чешская контрразведка не располагает доказательствами того, что такие агенты присутствовали в том районе в момент взрыва на складе боеприпасов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что Чехия "раздула скандал на пустом месте" и поставила в неловкое положение союзников. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий убежден, что Праге стоит принести извинения России за предыдущие решения.

- Никол Пашинян ушел в отставку с поста премьера Армении. Он продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов в парламент. Правительство Армении ушло в отставку вслед за председателем. Пашинян также заявил, что будет выдвинут на пост премьера во время досрочных парламентских выборов.

- Пандемия коронавируса в РФ завершится в ноябре, считает глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Между тем еще 8780 заболевших коронавирусом выявлено в РФ за минувшие сутки, в Москве суточный прирост составил 2 526.

- В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы. Ранее в интернете появилось видео, предположительно из московской ГКБ имени Иноземцева, где медсестры оскорбляли и били пожилую женщину.

- "Спартак" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу. Армейцы большую часть матча провели в меньшинстве после удаления Ильзата Ахметова. Единственный мяч забил Джордан Ларссон.

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