К строительству БАМа и Трансссиба могут привлечь осужденных

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает возможность привлечения к строительству объектов БАМа и Трансссиба осужденных, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, эта тема затрагивались на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 апреля. По итогам совещания Минтрансу, ФСИН и РЖД поручено до 14 мая проработать этот вопрос, обсудив также создание инфраструктуры для размещения привлеченных к строительству осужденных.

В секретариате Хуснуллина, РЖД и Минтрансе от комментариев по данному поводу отказались, во ФСИН на запрос "Коммерсанта" не ответили, говорится в материале.

"Ъ" отмечает, что стройка на БАМе испытывает сейчас острый дефицит кадров из-за масштаба работ и нехватки трудовых мигрантов, которые не смогли вернуться в РФ из-за пандемии коронавируса. Издание также напоминает, что "исторически вклад заключенных в строительство БАМа огромен": в частности, к строительству магистрали к 1930-х годах привлекали осужденных БАМлага (входил в систему ГУЛАГа).

Газета со ссылкой на юристов также отмечает, что законодательство РФ разрешает привлекать осужденных к работам как в исправительном учреждении, так и за его пределами, но этот труд должен оплачиваться. Эксперты также говорят, что для соблюдения нормативных условий привлечения осужденных к работам на стройках могут "потребоваться значительные материальные ресурсы".