Кабмин утвердил II этап модернизации инфраструктуры Транссиба и БАМа

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ по поручению президента утвердило паспорт второго этапа расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщили в пресс-службе кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Реализация проекта обсуждалась 2 марта 2021 года на совещании по развитию угольной отрасли, которое проводил президент России Владимир Путин. Глава государства поставил правительству задачу определить и чётко зафиксировать параметры II этапа развития магистралей с указанием пропускной и провозной способности по отдельным участкам, а также предельный вес грузового поезда в поквартальной разбивке до 2024 года.

Поквартальный график достижения целевых показателей инвестиционного проекта был сформирован исходя из структуры грузопотоков, технической оснащённости и технологии работы. Всего в нём 21 контрольный участок. Для каждого из них определены целевые значения пропускной способности (по станциям, перегонам и тяговому электроснабжению), в том числе в грузовых поездах, сообщили в пресс-службе.

Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна увеличиться в 1,5 раза - до 180 млн тонн в год, а сроки доставки транзитных контейнерных грузов на направлении "Запад - Восток" - сократиться до 7 суток.

Первый этап модернизации этих двух веток планируется завершить уже в 2021 году. Суммарно будет построено около 670 км путей. На втором этапе - более 1300 км. В целом до 2024 года объём финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, составит около 780 млрд рублей.