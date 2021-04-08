СК повторно изучит дело об избиении до смерти педофила в Уфе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил еще раз изучить уголовное дело об избиении до смерти в Уфе мужчины, обвиненного в педофилии, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Ранее 34-летний Владимир Санкин был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. "По мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде восьми лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жестким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что "некоторые оценки работы следствия по этому делу продолжают даваться лицами, не имевшими доступ к материалам уголовного дела, а знакомыми с ситуацией лишь поверхностно".

Тем не менее сотрудники СКР еще раз изучат, как региональное управление ведомства квалифицировало действия Санкина и выяснят, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены, проанализируют собранные доказательства и обоснованность процессуальных решений. Также будет изучено уголовное дело о развратных действиях, возбужденное в отношении потерпевшего.

В январе 2020 года два подростка пожаловались Санкину на пристававшего к ним местного жителя. Уфимец отправился "выяснить отношения" с предполагаемым педофилом и сильно избил его. Кроме того, он забрал у потерпевшего деньги. Полицейские остановили драку, но избитый умер от травм в машине скорой помощи.

Следователи установили, что избитый мужчина действительно был педофилом-рецидивистом. После инцидента против него возбудили дело по ч.5 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), которое было прекращено судом в связи со смертью обвиняемого.