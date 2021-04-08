Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:26Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

СК повторно изучит дело об избиении до смерти педофила в Уфе

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил еще раз изучить уголовное дело об избиении до смерти в Уфе мужчины, обвиненного в педофилии, сообщила пресс-служба ведомства в четверг.

Ранее 34-летний Владимир Санкин был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. "По мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде восьми лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жестким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", - говорится в пресс-релизе.

В РоссииСуд присяжных признал виновным мужчину, забившего до смерти педофилаЧитать подробнее

В сообщении отмечается, что "некоторые оценки работы следствия по этому делу продолжают даваться лицами, не имевшими доступ к материалам уголовного дела, а знакомыми с ситуацией лишь поверхностно".

Тем не менее сотрудники СКР еще раз изучат, как региональное управление ведомства квалифицировало действия Санкина и выяснят, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены, проанализируют собранные доказательства и обоснованность процессуальных решений. Также будет изучено уголовное дело о развратных действиях, возбужденное в отношении потерпевшего.

В январе 2020 года два подростка пожаловались Санкину на пристававшего к ним местного жителя. Уфимец отправился "выяснить отношения" с предполагаемым педофилом и сильно избил его. Кроме того, он забрал у потерпевшего деньги. Полицейские остановили драку, но избитый умер от травм в машине скорой помощи.

Следователи установили, что избитый мужчина действительно был педофилом-рецидивистом. После инцидента против него возбудили дело по ч.5 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего), которое было прекращено судом в связи со смертью обвиняемого.

Уфа

Новости по теме

Новости

Отца Ивана Жданова этапировали в Архангельск

В России впервые начали предлагать "вакцинные туры"

В России впервые начали предлагать "вакцинные туры"

В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей

В Сочи создадут новый горный курорт за 80 млрд рублей

Топ-менеджера пермского банка нашли мертвым на рабочем месте

Совет Европы снова отметил сокращение числа заключенных в России

Совкомбанк докапитализирует банк "Восточный" на 7 млрд рублей

В России за сутки зарегистрировали 8 672 новых случая COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 8 672 новых случая COVID-19

Первая партия вакцины "ЭпиВакКорона" поступила в Петербург

Около 60% россиян пожаловались на переработки

Около 60% россиян пожаловались на переработки
Пандемия коронавируса

Регионы РФ не намерены возвращать домашний режим для людей старше 65 лет

Регионы РФ не намерены возвращать домашний режим для людей старше 65 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');