Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

"Мосгортранс" обжаловал в ВС взыскание 924 млн рублей в пользу "ГАЗа"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Оператор транспорта ГУП "Мосгортранс" 21 апреля подал в Верховный суд России жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о взыскании в пользу автобусного подразделения группы "ГАЗ" (ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ") 924,2 млн рублей, следует из картотеки суда.

Иск компании поступил в суд 27 февраля 2020 года.

В пресс-службе "ГАЗа" "Интерфаксу" ранее рассказали, что спор возник в связи с выполнением контракта на поставку первой сотни электробусов для столицы, подчеркнув, что стороны находятся "в конструктивном рабочем взаимодействии как по спорному вопросу, так и по новым текущим контрактам".

"В 2018-2019 годах группа "ГАЗ" выполнила в полном объеме контракт на поставку 100 электробусов. Однако из-за форс-мажорных обстоятельств - задержки поставок импортных комплектующих в результате включения группы "ГАЗ" в санкционный лист США - произошло изменение сроков поставки некоторых автобусов из отдельных партий, за что в итоге была назначена компенсация - почти 1 млрд рублей", - уточнили в компании.

В "ГАЗе" отмечали, что "несоразмерный объем компенсации продиктован сложившейся трактовкой закона №44-ФЗ, метод начисления по которому может корректироваться только в арбитражном порядке". В компании выразили надежду, что суд установит справедливую методику расчета компенсации на основе условий контракта.

Близкий к ситуации источник объяснил "Интерфаксу", что транспортные чиновники из-за особенностей законодательства не могут начислять за задержку поставок компенсацию, "действительно соразмерную с реальными задержками поставок".

"В связи с действием в этом отношении довольно рамочного подхода сумму компенсации точно может определить только суд. Фактически компенсация, которая была начислена в данном случае, соразмерна тому, что компания будто бы задержала поставки на несколько лет. В таком случае логично, что компания обращается в суд для определения точной суммы", - сказал собеседник.

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 декабря 2020 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 30 июня решил взыскать с "Мосгортранса" в пользу "ГАЗа" 924,2 млн рублей из требуемых 1,1 млрд рублей. Арбитражный суд Московского округа 18 марта 2021 года поддержал это решение.

"ГАЗ" - крупнейший в России поставщик автобусов, его подразделение ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" - основной производитель автобусной техники. Оно выпускает два десятка базовых моделей автобусов всех классов и назначений. Основными предприятиями автобусного подразделения являются "Павловский автобусный завод" (Нижегородская область, Павлово) и "Ликинский автобусный завод" (Московская область, Ликино-Дулево).

В 2018-2019 годах "ГАЗ" вышел на московский рынок с электробусами, поставив первые 100 единиц и 31 зарядную станцию. Производитель взял на себя обслуживание всех электробусов и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет с момента поставки.

В январе 2020 года также сообщалось, что "ГАЗ" выиграл конкурс на поставку еще 100 электробусов для столицы за 5,692 млрд рублей. Договор также предусматривает 15-летнее обслуживание поставленной техники.

Москва заказывает электробусы и у "КАМАЗа": компания поставила городу по 100 электробусов в 2018 и 2019 годах.

ГУП "Мосгортранс" - крупнейший в Европе оператор наземного городского пассажирского транспорта. По данным сайта предприятия, в Москве на 800 маршрутах наземного транспорта на линиях работают в общей сложности 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов.

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски попала в "черный список" Минфина США в апреле 2018 года одновременно с самим бизнесменом и рядом подконтрольных ему компаний. При этом было обозначено два дедлайна - на завершение бизнес-операций и на избавление от акций и долговых обязательств. Затем, по мере разработки и начала реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски, эти дедлайны неоднократно продлевались. Компания неоднократно заявляла, что санкции плохо влияют на ее финансовое положение.

ГАЗ Олег Дерипааск Мосгортранс Верховный суд США КАМАЗ

Новости по теме

Новости

"Штабы Навального" прекращают работу после решения прокуратуры Москвы

"Штабы Навального" прекращают работу после решения прокуратуры Москвы
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор не выявил в РФ "индийский" штамм коронавируса

Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Песков назвал серьезными обвинения России в связи со взрывами в Чехии

Два больших десантных корабля Северного флота остались в Черном море после учений

Два больших десантных корабля Северного флота остались в Черном море после учений

Итальянскому дипломату предписано покинуть Россию в течение суток

Встреча Путина и Байдена планируется летом

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи получил патент на COVID-вакцину в виде спрея

ФАС не нашла отличий между зарубежным шоколадом Lindt и его аналогом в РФ

Пандемия коронавируса

Ульяновскую чиновницу уволили из-за ситуации с тестами на коронавирус

Ульяновскую чиновницу уволили из-за ситуации с тестами на коронавирус

Прокуратура Москвы приостановила работу "Штабов Навального"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');