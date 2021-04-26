"Мосгортранс" обжаловал в ВС взыскание 924 млн рублей в пользу "ГАЗа"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Оператор транспорта ГУП "Мосгортранс" 21 апреля подал в Верховный суд России жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о взыскании в пользу автобусного подразделения группы "ГАЗ" (ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ") 924,2 млн рублей, следует из картотеки суда.

Иск компании поступил в суд 27 февраля 2020 года.

В пресс-службе "ГАЗа" "Интерфаксу" ранее рассказали, что спор возник в связи с выполнением контракта на поставку первой сотни электробусов для столицы, подчеркнув, что стороны находятся "в конструктивном рабочем взаимодействии как по спорному вопросу, так и по новым текущим контрактам".

"В 2018-2019 годах группа "ГАЗ" выполнила в полном объеме контракт на поставку 100 электробусов. Однако из-за форс-мажорных обстоятельств - задержки поставок импортных комплектующих в результате включения группы "ГАЗ" в санкционный лист США - произошло изменение сроков поставки некоторых автобусов из отдельных партий, за что в итоге была назначена компенсация - почти 1 млрд рублей", - уточнили в компании.

В "ГАЗе" отмечали, что "несоразмерный объем компенсации продиктован сложившейся трактовкой закона №44-ФЗ, метод начисления по которому может корректироваться только в арбитражном порядке". В компании выразили надежду, что суд установит справедливую методику расчета компенсации на основе условий контракта.

Близкий к ситуации источник объяснил "Интерфаксу", что транспортные чиновники из-за особенностей законодательства не могут начислять за задержку поставок компенсацию, "действительно соразмерную с реальными задержками поставок".

"В связи с действием в этом отношении довольно рамочного подхода сумму компенсации точно может определить только суд. Фактически компенсация, которая была начислена в данном случае, соразмерна тому, что компания будто бы задержала поставки на несколько лет. В таком случае логично, что компания обращается в суд для определения точной суммы", - сказал собеседник.

Девятый арбитражный апелляционный суд 9 декабря 2020 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 30 июня решил взыскать с "Мосгортранса" в пользу "ГАЗа" 924,2 млн рублей из требуемых 1,1 млрд рублей. Арбитражный суд Московского округа 18 марта 2021 года поддержал это решение.

"ГАЗ" - крупнейший в России поставщик автобусов, его подразделение ООО "Русские автобусы - Группа ГАЗ" - основной производитель автобусной техники. Оно выпускает два десятка базовых моделей автобусов всех классов и назначений. Основными предприятиями автобусного подразделения являются "Павловский автобусный завод" (Нижегородская область, Павлово) и "Ликинский автобусный завод" (Московская область, Ликино-Дулево).

В 2018-2019 годах "ГАЗ" вышел на московский рынок с электробусами, поставив первые 100 единиц и 31 зарядную станцию. Производитель взял на себя обслуживание всех электробусов и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет с момента поставки.

В январе 2020 года также сообщалось, что "ГАЗ" выиграл конкурс на поставку еще 100 электробусов для столицы за 5,692 млрд рублей. Договор также предусматривает 15-летнее обслуживание поставленной техники.

Москва заказывает электробусы и у "КАМАЗа": компания поставила городу по 100 электробусов в 2018 и 2019 годах.

ГУП "Мосгортранс" - крупнейший в Европе оператор наземного городского пассажирского транспорта. По данным сайта предприятия, в Москве на 800 маршрутах наземного транспорта на линиях работают в общей сложности 6,5 тыс. автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов.

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски попала в "черный список" Минфина США в апреле 2018 года одновременно с самим бизнесменом и рядом подконтрольных ему компаний. При этом было обозначено два дедлайна - на завершение бизнес-операций и на избавление от акций и долговых обязательств. Затем, по мере разработки и начала реализации плана по выводу компаний из-под санкций за счет отказа от контроля со стороны Дерипаски, эти дедлайны неоднократно продлевались. Компания неоднократно заявляла, что санкции плохо влияют на ее финансовое положение.