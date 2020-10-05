"ГАЗу" оказалось нечем заменить оборудование шведской Quintus

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" рассчитывает на решение проблемы с отказом шведской компании Quintus Technologies AB от поставки запчастей для промышленного пресса, так как альтернативных поставщиков этого оборудования у российского автопроизводителя нет.

Как сообщили в пресс-службе группы, на прессе гидроэластичной штамповки Quintus изготавливаются детали для автомобилей "ГАЗ ".

"Остановка пресса, которая может возникнуть из-за отсутствия необходимых для его сервисного обслуживания запчастей, будет критичной для работы "ГАЗа". А альтернативных поставщиков деталей для этого пресса нет - запчасти для него выпускает только сам производитель этого пресса", - отметили в компании.

Представитель "ГАЗа" добавил, что автопроизводитель благодарен МИДу за серьезное отношение к "санкционной проблеме" группы.

"Надеемся на содействие в решении этой проблемы, потому что она критична для завода", - добавили в компании.

Ранее в понедельник сообщалось со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова, что шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группе "ГАЗ", которая в 2018 году подпала под американские санкции.

"Буквально на днях мы получили информацию о том, что очередной дискриминационный шаг был предпринят в Швеции, когда шведская компания Quintus Technologies AB отказалась поставлять запчасти для промышленного пресса группы "ГАЗ" под абсолютно надуманным предлогом - якобы этот процесс имеет характер продукции военного и двойного назначения", - сказал Лавров на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России.

По его словам, "это абсолютно искусственная логика, высосанная из пальца".

"Никогда ранее, а этот пресс используется с 2009 года, никогда с 2009 года, включая весь период наших кризисных отношений после переворота на Украине, никаких сомнений у шведских регуляторов не возникало", - отметил министр.

"ГАЗ" с апреля 2018 года находится под санкциями, которые пока не вступили в полную силу вследствие ряда отсрочек. В отличие от других компаний, попавших в "черный список" вместе с Олегом Дерипаской (РусАл, En+ (MOEX: ENPG) Group), "ГАЗ" из SDN List не выведен, хотя переговоры об этом, как неоднократно заявлялось, ведутся.

Последний перенос даты вступления в полную силу санкций США в отношении группы "ГАЗ", объявленный регулятором - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) сопровождался введением новых требований к российскому автопроизводителю.

Теперь группа "ГАЗ" обязана в течение пяти дней после закрытия каждого квартала предоставлять Минфину США финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, отчеты о составе совета и изменениях в нем, а также списки любых планируемых и созданных новых совместных предприятий. Аналогичный порядок отчетности установлен для финансовых соглашений "ГАЗа" на сумму от $5 млн и более.

Кроме того, группа обязана в течение пяти дней по истечении каждого месяца подтверждать для OFAC, что не действует от имени бизнесмена Олега Дерипаски или других лиц, включенных в санкционные списки, и что контроль над компанией возложен исключительно на совет директоров и ее акционеров.