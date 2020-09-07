Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:40Заразились
на 07.09В России 1 030 690+5 185В мире 27 103 845+230 699

Ректор ВШЭ опроверг исключение Егора Жукова по политическим причинам

Ректор ВШЭ опроверг исключение Егора Жукова по политическим причинам
Журналист Егор Жуков
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов опроверг исключение блогера и журналиста Егора Жукова из магистратуры по политическим причинам.

"Я не согласен с такой трактовкой. Школа дизайна объяснила, что Егору Жукову предлагали, сам декан ему звонил, место на любой другой специализации. 9 человек с ним поступали на это направление, пятеро согласились, четверо отказались. Если мы на следующий год будем его открывать, Егор Жуков прекрасно сможет на него поступить", - сказал Кузьминов "Интерфаксу" в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России".

Жуков в этом году закончил бакалавриат ВШЭ и подал документы в магистратуру. В конце августа он опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором сообщил, что его отчислили из магистратуры сразу после зачисления. По словам Жукова, его приняли в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия" и он оплатил обучение, однако затем договор внезапно расторгли.

Жуков считает, что его отчислили за оппозиционные взгляды, и убежден, что весь профиль магистратуры был закрыт из-за того, что руководство вуза не хочет вновь видеть его студентом ВШЭ.

В самом вузе ситуацию объяснили закрытием образовательного профиля. Отмечается, что профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия", на который поступал Жуков, не откроется из-за того, что занятия не смогут вести преподаватели, на которых рассчитывали в школе.

"Это вынужденное решение университета обусловлено тем, что творческая команда преподавателей, на которую мы рассчитывали как на ядро профиля, не сможет присоединиться к команде Школы дизайна по независящим от университета обстоятельствам", - говорится в сообщении университета.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет по статье о призывах к экстремизму за участие в летних протестах 2019 года в Москве.

Ярослав Кузьминов Егор Жуков ВШЭ

Новости
Навальный попал в больницу

Навального вывели из комы

Навального вывели из комы

Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у российских туристов

Открытие Греции не вызвало ажиотажа у российских туристов
Пандемия коронавируса

Первые поставки COVID-вакцины в клиники начнутся на следующей неделе

Заблудившихся под Сочи детей эвакуировали в Красную Поляну

Памфилова предложила совместить единый день голосования со школьными каникулами

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

В Кремле не готовы принять на веру публикацию об обладателях "золотых паспортов" Кипра

Кремль связал с недопониманием резонанс вокруг слов Захаровой о Вучиче

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о пользе перехваченного разговора Ника и Майка

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о пользе перехваченного разговора Ника и Майка

Кремль анонсировал визит Лукашенко в РФ в ближайшие дни

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');