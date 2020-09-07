Ректор ВШЭ опроверг исключение Егора Жукова по политическим причинам

Журналист Егор Жуков Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов опроверг исключение блогера и журналиста Егора Жукова из магистратуры по политическим причинам.

"Я не согласен с такой трактовкой. Школа дизайна объяснила, что Егору Жукову предлагали, сам декан ему звонил, место на любой другой специализации. 9 человек с ним поступали на это направление, пятеро согласились, четверо отказались. Если мы на следующий год будем его открывать, Егор Жуков прекрасно сможет на него поступить", - сказал Кузьминов "Интерфаксу" в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России".

Жуков в этом году закончил бакалавриат ВШЭ и подал документы в магистратуру. В конце августа он опубликовал на своем канале в YouTube ролик, в котором сообщил, что его отчислили из магистратуры сразу после зачисления. По словам Жукова, его приняли в магистратуру Школы дизайна ВШЭ на профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия" и он оплатил обучение, однако затем договор внезапно расторгли.

Жуков считает, что его отчислили за оппозиционные взгляды, и убежден, что весь профиль магистратуры был закрыт из-за того, что руководство вуза не хочет вновь видеть его студентом ВШЭ.

В самом вузе ситуацию объяснили закрытием образовательного профиля. Отмечается, что профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия", на который поступал Жуков, не откроется из-за того, что занятия не смогут вести преподаватели, на которых рассчитывали в школе.

"Это вынужденное решение университета обусловлено тем, что творческая команда преподавателей, на которую мы рассчитывали как на ядро профиля, не сможет присоединиться к команде Школы дизайна по независящим от университета обстоятельствам", - говорится в сообщении университета.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно и запретил ему личное администрирование сайтов в течение двух лет по статье о призывах к экстремизму за участие в летних протестах 2019 года в Москве.