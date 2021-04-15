В Кремле отметили отход DOXA от формата студенческого издания

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле в курсе ситуации с сотрудниками издания DOXA, которых обыскали, задержали и освободили под запрет определенных действий по делу о вовлечении несовершеннолетних в митинги, но не комментируют судебные решения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нам известно об этой истории из сообщений СМИ", - сказал он на брифинге 14 апреля.

Выбор меры пресечения для четырех журналистов он комментировать отказался.

"Дело в том, что и само издание - все-таки оно, действительно, в свое время начиналось как студенческое, но оно уже давно носит такой общественно-политический характер, вряд ли это кто-то будет отрицать. И там чисто студенческих вопросов мало. Даже по этой причине я бы не стал ничего комментировать", - объяснил пресс-секретарь президента.

14 апреля прошли обыски у четырех сотрудников DOXA Владимира Метелкина, Аллы Гутниковой, Армена Арамяна и Натальи Тышкевич. Затем стало известно, что их привлекают к ответственности по делу о призывах к несовершеннолетним совершать противоправные действия, вредные для их здоровья. Вечером Басманный суд Москвы запретил им выходить из дома кроме как с 23:59 до полуночи, пользоваться любыми средствами связи и общаться с кем бы то ни было, кроме адвокатов.

Претензии к журналистам связаны с публикациями и видеообращениями о январских несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального и о возможных юридических последствиях для студентов, участвующих в протестах. По данным защиты, речь идет о роликах, которые ранее были удалены по требованию Роскомнадзора. Ранее по этому делу в России заочно был арестован соратник Навального Леонид Волков.

DOXA была создана как студенческий журнал ВШЭ. После публикаций о несанкционированных уличных акциях в Москве летом 2019 года и о судах нд студентами, вуз лишил журнал статуса студенческой организации ВШЭ. Одним из поводов, по словам представителя ВШЭ Олега Солодухина, стал материал DOXA о ректоре РГСУ Наталье Починок - она просила ВШЭ "не допускать в дальнейшем" подобных публикаций.