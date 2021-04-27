В России выявили еще 8 053 случая COVID-19

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 053 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 8 039 человек, от коронавируса умерли 392 пациента.

В Москве зарегистрировали 2 098 новых случаев COVID-19 за сутки, 58 пациентов умерли, 1 423 человека выздоровели.

Наименьшие показатели за сутки зафиксированы в Тыве (два случая), по одному - в Республике Алтай и в Чукотском АО.

Еще 712 новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Санкт-Петербурге, 592 - в Московской области, 230 - в Ростовской области, 183 - в Самарской области, 170 - в Нижегородской области, 165 - в Воронежской области, 135 - в Иркутской области, 131 - в Саратовской области, 113 - в Красноярском крае, 108 - в Челябинской области, 107 - в Волгоградской области, 106 - в Свердловской области, 102 - в Пермском крае, по 101 заболевшему - в Крыму, Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С момента распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 779 тыс. 425 случаев коронавирусной инфекции, 108 тыс. 980 умерших и 4 млн 402 тыс. 678 выписанных.