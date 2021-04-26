Минздрав сообщил о 110 тысячах госпитализированных россиян с COVID-19

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В России сейчас больше 310 тысяч человек лечатся от коронавирусной инфекции или в связи с подозрением на заражение ею, из них 110 тысяч лечатся в стационарах, сообщил на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил важность того, чтобы все, что делается для вакцинации и профилактики появления очагов и предотвращения распространения коронавируса, шло по пути нейтрализации этой угрозы для населения России.

"Сегодня пять субъектов, которые идут по пути уже близко к элиминации данного возбудителя в своем регионе, поэтому весьма успешно ряд регионов уже начал реализовать полный комплекс мероприятий", - заявил глава Минздрава.

По данным федерального оперштаба на утро 26 апреля, за минувшие сутки в стране выявили 8 803 новых случая заражения коронавирусом, в том числе 2687 в Москве. За сутки по стране умерли 356 заболевших.

23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что страна вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Она тогда отметила, что осенне-зимний подъем в России завершился в январе значительным снижением. В течение марта было еженедельное снижение 10-12%, в конце апреля процент снизился.