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Число случаев COVID в Москве упало ниже 2,5 тыс. за сутки впервые с 22 апреля

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, это число впервые с 22 апреля менее 2,5 тыс., следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19 по состоянию на вторник.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 2098 больных COVID-19. Накануне сообщалось о 2687 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась.

За сутки коронавирус привел к смерти 58 человек. С начала пандемии скончались 18 148 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 1423 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 985 769 человек.

Накануне сообщалось о 1125 выписанных и 55 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 27 апреля составляет 1 085 094.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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