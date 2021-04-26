В России за сутки зарегистрировали еще 8,8 тыс. пациентов с COVID-19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 803 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписан 6 631 человек, 356 пациентов умерли.

В Москве выявили еще 2 687 случаев COVID-19, 55 человек скончались, 1 125 пациентов выздоровели.

Наименьший прирост зарегистрирован в Тыве (0,01%), ни одного заболевшего - в Еврейской АО и Чукотском АО.

Еще 706 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 609 - в Московской области, 234 - в Ростовской, 184 - в Самарской, 177 - в Нижегородской, 168 - в Воронежской, 132 - в Иркутской и Саратовской областях, 114 - в Красноярском крае, 111 - в Волгоградской области, по 109 - в Челябинской и Свердловской областях, 104 - в Краснодарском крае, по 101 - в Пермском и Ставропольском краях. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 771 тыс. 372 случая коронавирусной инфекции, 108 588 умерших и 4 млн 394 тыс. 639 выписанных.