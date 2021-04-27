Осмотревшие Навального врачи высшей категории не обнаружили угрозы его жизни
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюремной больнице во Владимирской области, осмотрели врачи высшей квалификации, угрозы его жизни нет, сообщила "Интерфаксу" во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Те медицинские документы, которые я получила на ознакомление, содержат выводы, что угрозы жизни Навального нет", - сказала омбудсмен.
По ее словам, Навального "несколько раз обследовали врачи вне системы ФСИН". "Его привозили во Владимирскую областную больницу, осматривали медики разных направлений. Среди них были врачи высшей квалификации, в том числе завотделением Владимирской больницы, врач из областного департамента здравоохранения. Эти документы вызывают у меня доверие", - уточнила Москалькова.
На вопрос, необходимо ли Навальному дополнительное наблюдение врачей при выходе из голодовки, Москалькова ответила: "Выход из голодовки всегда требует наблюдения и, по моим данным, такое ежедневное наблюдение осуществляется".
Навальный с середины марта отбывает в колонии N2 под Покровом во Владимирской области наказание по так называемому делу "Ив Роше". Он жалуется на боли в спине, онемение в руках и ногах.
31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему его лечащих врачей и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.
19 апреля в УФСИН сообщили, что Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии. Состояние здоровья Навального там оценили как "удовлетворительное" и заявили, что его ежедневно осматривает терапевт.
23 апреля Навальный сообщил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, и объявил, что прекращает голодовку, но вместе с тем, продолжает требовать допуска к нему определенных врачей.