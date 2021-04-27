Осмотревшие Навального врачи высшей категории не обнаружили угрозы его жизни

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюремной больнице во Владимирской области, осмотрели врачи высшей квалификации, угрозы его жизни нет, сообщила "Интерфаксу" во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Те медицинские документы, которые я получила на ознакомление, содержат выводы, что угрозы жизни Навального нет", - сказала омбудсмен.

По ее словам, Навального "несколько раз обследовали врачи вне системы ФСИН". "Его привозили во Владимирскую областную больницу, осматривали медики разных направлений. Среди них были врачи высшей квалификации, в том числе завотделением Владимирской больницы, врач из областного департамента здравоохранения. Эти документы вызывают у меня доверие", - уточнила Москалькова.

На вопрос, необходимо ли Навальному дополнительное наблюдение врачей при выходе из голодовки, Москалькова ответила: "Выход из голодовки всегда требует наблюдения и, по моим данным, такое ежедневное наблюдение осуществляется".