Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:15Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

Осмотревшие Навального врачи высшей категории не обнаружили угрозы его жизни

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Оппозиционера Алексея Навального, который находится в тюремной больнице во Владимирской области, осмотрели врачи высшей квалификации, угрозы его жизни нет, сообщила "Интерфаксу" во вторник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В РоссииМоскалькова заявила, что Навальный совершил 14 нарушений в колонииЧитать подробнее

"Те медицинские документы, которые я получила на ознакомление, содержат выводы, что угрозы жизни Навального нет", - сказала омбудсмен.

По ее словам, Навального "несколько раз обследовали врачи вне системы ФСИН". "Его привозили во Владимирскую областную больницу, осматривали медики разных направлений. Среди них были врачи высшей квалификации, в том числе завотделением Владимирской больницы, врач из областного департамента здравоохранения. Эти документы вызывают у меня доверие", - уточнила Москалькова.

На вопрос, необходимо ли Навальному дополнительное наблюдение врачей при выходе из голодовки, Москалькова ответила: "Выход из голодовки всегда требует наблюдения и, по моим данным, такое ежедневное наблюдение осуществляется".

Навальный с середины марта отбывает в колонии N2 под Покровом во Владимирской области наказание по так называемому делу "Ив Роше". Он жалуется на боли в спине, онемение в руках и ногах.

31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему его лечащих врачей и предоставить медикаменты. По словам его адвокатов, состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось.

19 апреля в УФСИН сообщили, что Навальный переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории колонии. Состояние здоровья Навального там оценили как "удовлетворительное" и заявили, что его ежедневно осматривает терапевт.

23 апреля Навальный сообщил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей, и объявил, что прекращает голодовку, но вместе с тем, продолжает требовать допуска к нему определенных врачей.

Алексей Навальный Татьяна Москалькова

Новости
Пандемия коронавируса

Голикова предупредила об угрозе повышения заболеваемости COVID весной

Голикова предупредила об угрозе повышения заболеваемости COVID весной

В России 7,7 млн человек полностью привили от COVID-19

Пандемия коронавируса

Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах РФ

Новые штаммы коронавируса выявлены в 54 регионах РФ

В России выявили еще 8 053 случая COVID-19

В России выявили еще 8 053 случая COVID-19

Разработчика боевой экипировки "Ратник" передали под управление "Калашникова"

Разработчика боевой экипировки "Ратник" передали под управление "Калашникова"

Россия и Таджикистан создадут единую систему ПВО

Более 3,5 тыс. силовиков оцепили несколько рынков под Ростовом-на-Дону

Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 27 апреля

Что произошло за день: понедельник, 26 апреля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');