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В Петербурге от COVID-19 привили десятки иностранцев

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация иностранцев в Петербурге по-прежнему невозможна, в городе прививаются отдельные иностранцы, но речь идет о десятках случаев, сообщил журналистам глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он высказал мнение, что постоянно проживающих в России иностранцев тоже нужно прививать, поскольку они могут быть "таким же источником распространения инфекции", как и россияне.

"Но пока есть требование о том, что вакцинируются, прежде всего, граждане России. Пока количество вакцин, выпущенных в гражданский оборот, меньше, чем уровень вакцинации, который мы должны создать среди жителей России. Целевая аудитория пока - граждане России", - объяснил.

6 апреля федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что пока в России прививать иностранцев, в том числе трудовых мигрантов, не планируют.

В начале марта в комитете "Интерфаксу" сообщали о единичных случаях вакцинации иностранцев в Петербурге. Речь шла, в частности, о привитых итальянских артистах Цирка Чинизелли. "Мы несколько раз сталкивались с такими случаями. Это не сотни, а единичные случаи вакцинации иностранцев. С пунктами (привившими иностранцев - ИФ) мы проводили работу, объясняли им, что пока не вакцинируем иностранцев, и не надо ставить это на поток, разъясняли, что пока надо прививать только граждан России", - сказал тогда собеседник агентства.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 15 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург коронавирус Дмитрий Лисовец Цирк Чинизелли

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