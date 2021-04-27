Голикова предупредила об угрозе повышения заболеваемости COVID весной

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В России возможен подъем заболеваемости коронавирусом из-за роста сезонных заболеваний весной, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Очень важно не допустить распространения новой коронавирусной инфекции выше тех цифр, которые сегодня есть. (...) Мы с вами прекрасно понимаем, что такая угроза есть, потому что апрель-май - это традиционные месяцы распространения сезонных заболеваний вирусных инфекций, и, в данном случае, ковид не исключение", - сказала Голикова на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

Она уточнила, что серьезная вирусная нагрузка будет на южные регионы страны, потому что количество граждан, которые приедут туда на отдых, "запредельное".

"Прошу вас самым внимательным образом к этому (возможному росту заболеваемости - ИФ) отнестись", - подчеркнула Голикова.

По данным оперативного штаба на вторник, в России за сутки выявили еще 8 053 случая инфицирования коронавирусом.