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Путин предложил ввести кешбэк на туры для учащихся на круглый год и увеличить его процент

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что кешбэк по внутренним туристическим поездкам для школьников и студентов должен быть круглогодичным, а процент возврата нужно увеличить.

В ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" один из участников предложил Путину подумать над созданием программы по частичной компенсации затрат на внутренние путешествия молодежи и детям.

"У нас есть эта программа - кешбэк: 20% возвращается от суммы затрат на туристические услуги при внутреннем туризме, но не больше 20 тыс. рублей. Это правило не действует, действительно, именно тогда, когда у молодых людей - у школьников, у студентов - каникулы. Вот как раз в каникулярный период, июль, август, по-моему, это не работает. А нужно, чтобы это работало как минимум для этой категории", - сказал президент РФ.

Он согласился с предложением и добавил: "Первое, что нужно сделать, - это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, - кешбэк, действовал для них круглый год. И второе: надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк. И я попрошу правительство над этим подумать".

Владимир Путин

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