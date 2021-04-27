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Блогер Reeflay получил 6 лет колонии за смерть подруги в прямом эфире

Блогер Reeflay получил 6 лет колонии за смерть подруги в прямом эфире
Блогер Стас Решетников
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Раменский суд Подмосковья приговорил к шести годам колонии строгого режима 30-летнего блогера Станислава Решетняка, по вине которого погибла его подруга, сообщила представитель областной прокуратуры Наталия Григорьева во вторник журналистам.

Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, в ночь на 2 декабря 2020 года Решетняк в арендуемом частном доме на территории Раменского городского округа в прямом эфире транслировал, как он выпивает алкоголь с погибшей и ее знакомой. В ходе ссоры Решетняк стал избивать девушку, а затем выставил ее из дома в неотапливаемую бойлерную, где позднее и обнаружил девушку без сознания. Потерпевшая умерла до приезда врачей, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому.

Ранее правоохранительные органы установили, что в стримах Решетняка многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей.

В компании Google после гибели девушки сообщили, что удалили аккаунт Reeflay и его видео на YouTube. "Мы потрясены, узнав о трагической гибели во время лайвстрима. Исходная прямая трансляция велась не на YouTube, но мы быстро удалили ее копии у себя и удалили связанный аккаунт. Такой контент недопустим на YouTube", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Станислав Решетняк Reeflay

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