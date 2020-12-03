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Задержан блогер Reeflay, во время стрима которого умерла девушка

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Блогер Стас Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, задержан в Подмосковье по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своей подруге, от которых она скончалась. Его допрашивает следователь.

Как сообщила журналистам представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, в Раменском городском округе задержан "блогер, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки". Имени задержанного Врадий не назвала, но информированный источник подтвердил "Интерфаксу", что речь идет о Решетникове.

По данным следствия, утром 2 декабря в доме блогера бригада скорой помощи констатировала смерть девушки. На ее теле видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

"Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия", - сказала Врадий.

Она добавила, что эксперты выявили у погибшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому, "которая образовалась в результате не менее трех воздействий по лицу". Представитель СК подчеркнула, что экспертиза еще не окончена.

Также Врадий опровергла сообщения СМИ о том, что погибшая девушка была беременна.

Подмосковье Стас Решетников Reeflay

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