Блогеру Reeflay предъявили обвинение в гибели девушки во время стрима

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Подмосковье предъявили блогеру Стасу Решетникову (Reeflay) обвинение в нанесении смертельных травм своей подруге во время интернет-трансляции.

"30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч.4 ст.111 УК РФ)", - сказала журналистам в пятницу представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. Она не назвала имени задержанного.

Между тем, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о блогере Стасе Решетникове, известном под псевдонимом Reeflay.

Врадий отметила, что сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста.

Накануне она сообщила о его задержании.

По данным следствия, утром 2 декабря в доме блогера бригада скорой констатировала смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. "Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия", - сказала Врадий.

Она отметила, что по данным эксперта, "помимо прочего у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома".