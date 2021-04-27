Новак разъяснил слова Путина о подведении газа к домохозяйствам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поручение президента РФ Владимира Путина составить план газификации касается подключения абонентов, проживающих в пунктах с проведенными коммуникациями. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Новак уточнил, что поручение необходимо исполнить в 2021-2022 годах.

На прошлой неделе Путин заявил, что газ должен быть доведен до участков граждан в ходе газификации без финансирования с их стороны.

"Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу, по непонятным для людей причинам, не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Прошу правительство совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств и поддерживаю здесь инициативу "Единой России": за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны", - сказал Путин.

"Правительству нужно отработать все детали и с "Газпромом", и с другими компаниями, которые работают в этой сфере, чтобы сбоев никаких не было. А то вот я с этой трибуны сказал - люди будут ждать, а какие-нибудь там закорючки и запятые где нужно не поставите, и все будет опять стоять. Абсолютно недопустимо. Это сам проверю, посмотрите повнимательнее, "Мособлгаз" (газораспределительная компания Подмосковья, принадлежит региону, не "Газпрому" - ИФ), и другие организации. Вы должны понимать, что должны сделать. И в какие сроки, и за какие деньги", - напутствовал президент.

Ранее Новак указал, что дополнительное финансирование для "социальной газификации" не потребуется, так как деньги на нее выделят операторы газоснабжения.