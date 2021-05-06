Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:31Заразились
на 06.05В России 4 855 128+7 639В мире 155 200 532+840 999

В "Газпроме" обещали бесплатно провести газ в дома небольшой площади

Бесплатной будет прокладка трубы до границы участка

В "Газпроме" обещали бесплатно провести газ в дома небольшой площади
Фото: Pixsell/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации будет доступно для домов площадью не больше 300 кв. м, рассказал телеканалу "Россия 1" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил подвести газ к домам в поселках, в которые газ уже подведен, но у муниципалитетов нет денег на прокладку сетей внутри территории. Он добавил, что граждане не должны платить за эти работы.

Речь идет о потребителях - физических лицах с максимальным часовым расходом газа до 7 кубометров в час и на удалении границы земельного участка не более чем на 200 метров от газораспределительной сети, сообщили в сюжете "России 1".

"Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения, - сказал Густов. - В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство".

При этом строительство сетей внутри участка потребитель уже должен оплатить сам.

Газпром межрегионгаз Сергей Густов Газпром Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта

Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта

Nintendo спрогнозировала сокращение годовой прибыли на 29%

Nintendo спрогнозировала сокращение годовой прибыли на 29%

Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса МосБиржи

Тиньков назвал направления развития экосистемы TCS Group

Тиньков назвал направления развития экосистемы TCS Group

Минцифры и Росреестр опробуют обмен данными для электронной ипотеки

Минцифры и Росреестр опробуют обмен данными для электронной ипотеки

Банк России сократил годовой убыток втрое

Банк России сократил годовой убыток втрое

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли к "доковидному" 2019 году на 17,4%

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли к "доковидному" 2019 году на 17,4%

Uber завершил I квартал с минимальным убытком после IPO

Uber завершил I квартал с минимальным убытком после IPO

Цена газа в Европе поднялась выше $300/тыс. куб. м

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');