В "Газпроме" обещали бесплатно провести газ в дома небольшой площади

Бесплатной будет прокладка трубы до границы участка

Фото: Pixsell/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Бесплатное подключение к газу в рамках догазификации будет доступно для домов площадью не больше 300 кв. м, рассказал телеканалу "Россия 1" генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил подвести газ к домам в поселках, в которые газ уже подведен, но у муниципалитетов нет денег на прокладку сетей внутри территории. Он добавил, что граждане не должны платить за эти работы.

Речь идет о потребителях - физических лицах с максимальным часовым расходом газа до 7 кубометров в час и на удалении границы земельного участка не более чем на 200 метров от газораспределительной сети, сообщили в сюжете "России 1".

"Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения, - сказал Густов. - В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство".

При этом строительство сетей внутри участка потребитель уже должен оплатить сам.