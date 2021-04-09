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На избивавшую дочерей жительницу Курганской области завели дело

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Курганской области, которая систематически избивала двух своих дочерей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, дело возбуждено по статье УК "истязание".

Установлено, что жительница города Щучье постоянно избивала дочерей-подростков за любое непослушание. В декабре прошлого года она выгнала дочь на мороз без верхней одежды.

В феврале 2021 года одна из сестер обратилась в органы опеки; сейчас дети изъяты из семьи, решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Курганская область

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