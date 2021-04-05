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В Ростовской области супруги арестованы по подозрению в истязании дочери

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Ростовской области арестовал молодых супругов, которые подозреваются в истязании своей дочери. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, муж и жена отправлены под стражу на два месяца.

Ранее со ссылкой на СКР сообщалось, что жительница Новошахтинска систематически избивала свою дочь 2014 года рождения за незначительные проступки. Она делала это вместе со своим супругом, который приходится девочке отчимом. Подозреваемые также ежедневно связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками.

Уголовное дело возбуждено по статье "истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Ростовская область

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