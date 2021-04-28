Россия срочно направит в Индию партию медпомощи для борьбы с COVID-19

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Россия в ближайшие дни направит в Индию крупную партию медицинской помощи, включая аппараты ИВЛ для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает МИД РФ.

Россия отправит кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства, говорится в сообщении министерства.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев 27 апреля рассказал, что Индия получит первую партию вакцины "Спутник V" уже в начале мая.

Ранее Всемирная организация здравоохранения направила более 2,6 тысячи сотрудников в Индию, чтобы помочь стране бороться с растущим числом случаев заражения коронавирусом. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по смертности от этой болезни - четвертое.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди также обсуждали ситуацию в стране 26 апреля. Байден пообещал отправить в Индию кислородное оборудование, сырье для изготовления вакцин, экспресс-тесты и противовирусный препарат Ремдесивир.