Дипломаты из стран Балтии прибыли в МИД РФ

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Послы Латвии и Литвы, а также представитель посольства Эстонии в Москве в среду прибыли в МИД России, передает корреспондент "Интерфакса".

Накануне на Смоленской площади сообщили, что в МИД будут вызваны послы этих прибалтийских стран, а также посол Словакии.

На прошлой неделе все эти страны выслали российских дипломатов.

Череда взаимных решений о выдворении дипломатов началась 17 апреля, когда власти Чехии сообщили о высылке 18 россиян, которых в стране считают сотрудниками разведки, работающими под прикрытием дипломатической работы. Также прозвучали обвинения в адрес России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Москва в ответ объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата.

Позже ряд стран из солидарности с Чехией также решил выслать сотрудников российских диппредставительств. Так, 22 апреля Словакия объявила о высылке трех сотрудников посольства России, а 23 апреля стало известно, что Литва вышлет двух российских дипломатов, еще по одному должны будут покинуть Латвию и Эстонию.