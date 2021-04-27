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Послы стран Балтии и Словакии в среду вызваны в МИД России

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Послы Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии в среду вызваны в МИД России, сообщили журналистам на Смоленской площади.

Дипломатическое противостояние началось 17 апреля, когда власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов, которых в стране считают сотрудниками разведки под прикрытием. Россия ответила на это объявлением 20 чешских дипломатов персонами нон грата.

Позднее несколько стран также заявили о решении выслать сотрудников российских диппредставительств из солидарности с Чехией.

В частности, 22 апреля Словакия объявила о высылке троих сотрудников посольства РФ. 23 апреля агентство Bloomberg сообщило, что Литва вышлет двух российских дипломатов, еще двое должны будут покинуть Латвию и Эстонию.

Новость дополняется

Литва Латвия Эстония Словакия

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