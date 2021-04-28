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Путин на Пасху планирует присутствовать на храмовой службе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин по традиции будет присутствовать на службе в Пасху, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пообещав уточнить конкретный храм.

"Насколько мне известно, на службе президент будет, где точно - мы уточним. Он планирует принять участие в пасхальной службе", - сказал Песков журналистам.

Говоря о графике президента на майские праздники, и в том числе, планирует ли Путин принять участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка", он сказал, что пока не располагает такой информацией.

Кроме того, по словам Пескова, в графике Путина на майские праздники нет мероприятия, связанного с вручением наград "Героя труда".

Ранее Песков также сообщал, что президент продолжит работать и в нерабочие дни между майскими праздниками, но публичных мероприятий у главы государства на этот период не запланировано.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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