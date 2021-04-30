Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:23Заразились
на 29.04В России 4 796 557+9 284В мире 149 622 864+905 992

Православные верующие отмечают Страстную Пятницу

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - 30 апреля православные верующие отмечают Великую, или Страстную Пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя.

В РоссииУ православных верующих начинается Страстная седмицаЧитать подробнее

Не случайно именно в этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: разрешено употреблять только воду и хлеб.

В соответствии с древнерусской традицией в Великую Пятницу в церквях совершается поклонение плащанице - изображению тела Христа в том виде, в каком оно было снято с креста. Плащаницу выносят на середину храма, оставляют там в окружении белых цветов, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения. Поклонение плащанице длится два дня - до пасхальной полунощницы, то есть до позднего вечера субботы, и за несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.

На утрене Великой Пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса. Во время этого богослужения верующие держат в руках зажженные свечи, которые символизируют величие Спасителя во время страданий и духовное бодрствование христиан.

В этот день литургии не бывает, но в третьем часу дня совершается вечерня, во время которой находящиеся в храме сопереживают крестным страданиям и смерти Христа.

Новости по теме

Новости

Всех прибывающих из Индии в Россию обязали изолироваться

Умер физик Кудрявцев, обвиненный в госизмене

Экс-глава штаба Навального получил 2,5 года за репост клипа Rammstein

Экс-глава штаба Навального получил 2,5 года за репост клипа Rammstein

В Ялте на время курортного сезона отменят подачу воды по графику

Пандемия коронавируса

РФПИ будет судиться с бразильским регулятором за клевету на "Спутник V"

РФПИ будет судиться с бразильским регулятором за клевету на "Спутник V"

Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречки

Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречки

Из Петербурга депортируют мигранта, стрелявшего на стриме в кальянной

Потративших $250 млрд на отдых за рубежом россиян зовут отдыхать на родине

Часть вузов 4-7 мая перейдет на дистанционку, часть - уйдет на каникулы

В Петербурге завели уголовное дело после инцидента с бойцами ММА

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');