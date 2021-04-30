Православные верующие отмечают Страстную Пятницу

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - 30 апреля православные верующие отмечают Великую, или Страстную Пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя.

Не случайно именно в этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: разрешено употреблять только воду и хлеб.

В соответствии с древнерусской традицией в Великую Пятницу в церквях совершается поклонение плащанице - изображению тела Христа в том виде, в каком оно было снято с креста. Плащаницу выносят на середину храма, оставляют там в окружении белых цветов, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения. Поклонение плащанице длится два дня - до пасхальной полунощницы, то есть до позднего вечера субботы, и за несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.

На утрене Великой Пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса. Во время этого богослужения верующие держат в руках зажженные свечи, которые символизируют величие Спасителя во время страданий и духовное бодрствование христиан.

В этот день литургии не бывает, но в третьем часу дня совершается вечерня, во время которой находящиеся в храме сопереживают крестным страданиям и смерти Христа.