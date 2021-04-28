Росстат допустил замедление смертности в РФ в апреле-мае до доковидного уровня

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Смертность в РФ замедлится до доковидного уровня 2019 года уже в апреле-мае, заявил журналистам замглавы Росстата Павел Смелов.

"Мы наблюдаем, что идет снижение смертности, надеемся, что в апреле-мае выйдем на уровень 2019 года по смертности, уже не будет превышения", - сказал он.

"Мы видим данные по смертности в режиме онлайн с небольшой задержкой в несколько дней. За апрель уже можно говорить, что если и будет превышение смертности, то небольшое – 1-2% по сравнению с апрелем 2019 года", - сообщил замглавы Росстата. По его словам, официальная статистика по смертности за март будет опубликована в ближайшие дни.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост смертности в РФ в феврале замедлился до 20,6% в годовом выражении с 33,9% в январе.

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в РФ в январе 2021 года выросла в 2,5 раза по сравнению с январем 2020 года, сообщил ранее Росстат.

Как сообщалось, естественная убыль населения в РФ в 2020 году выросла более чем в два раза – до 688,7 тыс. человек с 316,2 тыс. человек в 2019 году. Этот показатель стал максимальным с 2005 года. Тогда естественная убыль населения составила 846,6 тыс. человек.

За 2020 год и два месяца 2021 года умерли 223 905 россиян с COVID-19, при этом основной причиной смерти коронавирус стал в 122 180 случаях, сообщает Росстат.

Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года – тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек (до этого 146,3 млн человек было стране последний раз в 2001 году, а минимум был достигнут в начале 2009 года – 142,7 млн человек).