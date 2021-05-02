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В Москве смертность в марте на 28% превысила показатель 2020 года

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Смертность в Москве в марте 2021 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения.

"В марте в Москве зарегистрировано 13 061 смертей. Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2 888 случаев", - говорится в сообщении.

Смертность от COVID-19 в марте в Москве составила от 2,66% до 3,49% от общего числа умерших в марте этого года.

Согласно сообщению, COVID-19 стал основной или сопутствующей причиной смерти в 2 898 случаях. Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность.

Отмечается, что, по сравнению с февралем 2021 года, в марте в Москве умерли на 215 человек меньше. От коронавируса как от основной причины в марте умерли 2 231 человек. В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте, по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков, причиной смерти был назван COVID-19.

"Как подчеркивалось ранее, коронавирусная инфекция обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. 390 человек в марте умерли от других причин, но с сопутствующим COVID-19. Еще в 277 случаях коронавирус оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений", - пояснили в департаменте.

Москва

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