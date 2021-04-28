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Медведев обвинил США в разжигании дипломатического конфликта с Россией

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США устроили дипломатический конфликт с Россией и что это негативно отразится на Вашингтоне. Он пояснил, что в результате этого, работающие в России американские дипломаты утратят ряд возможностей.

"Они и ездить не смогут без разрешения, и технических сотрудников у них будет мало, их деятельность в этом смысле будет затруднена", - добавил политик.

Медведев отметил, что Россия исходит из того, что посол страны не должен вмешиваться в дела другого государства, не имеет права вмешиваться во внутреннюю жизнь. "Что делают американцы? Они активнейшим образом вмешиваются во внутреннюю жизнь, я уж не говорю о подготовке всяких разных "цветных" революций, о работе с оппозицией, по сути, противодействие действующей власти в разных странах, ездят по стране, принимают какие-то решения", - сказал он.

По сути, отметил Медведев, США сами причиняют себе вред. При этом он указал, что российские дипломаты в других странах "не суются во внутреннюю политику, не пытаются пестовать оппозицию, давать деньги оппозиции, колесить по стране и наблюдать за всякими политическими событиями".

Ранее Соединенные Штаты решили выслать из страны десять сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне, включая тех, кого американская сторона назвала представителями российской разведки. После этого Россия объявила 10 сотрудников посольства США в Москве персонами нон грата.

Хроника 15 – 28 апреля 2021 годаДипломатическое противостояние
Дмитрий Медведев

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