Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

В Томске два многоквартирных дома начали проверять на предмет минирования

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В правоохранительные органы Томска поступило сразу два сообщения о том, что в разных жилых многоквартирных домах нашли подозрительные предметы. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

"В настоящее время полиция работает в микрорайоне "Северный парк" и на улице Мичурина," - сказал он.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В пресс-службе управления МВД по Томской области агентству сообщили, что информация о проверках уточняется.

В соцсетях очевидцы сообщают, что по улице Мичурина, 43/1 работает кинолог с собакой.

В России с 28 ноября 2019 года с перерывами идет волна массовых рассылок ложных угроз о минировании различных зданий и строений, жилые дома в рассылке указываются редко. И в этих ситуациях здания проверяют по сообщениям с угрозами, а не по сигналам с мест об обнаруженных подозрительных предметах.

Томск МВД

Новости по теме

Новости

Число фальшивых иностранных банкнот в РФ выросло в разы в I квартале

Путин сообщил Моди о решении предоставить гуманитарную помощь Индии

Пандемия коронавируса

ФМБА зарегистрирует лекарство от коронавируса "МИР-19" к концу лета

ФМБА зарегистрирует лекарство от коронавируса "МИР-19" к концу лета

В Ростове-на-Дону 5 крупных рынков закрыты после масштабной проверки

Дипломатическое противостояние

Медведев обвинил США в разжигании дипломатического конфликта с Россией

Медведев счел возможным ввести четырехдневную рабочую неделю

Медведев счел возможным ввести четырехдневную рабочую неделю

Медведев снова назвал Навального политическим проходимцем

Медведев снова назвал Навального политическим проходимцем

Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тыс. руб.

Владельцев сгоревшей "Невской мануфактуры" оштрафовали на 80 тыс. руб.

Росстат допустил замедление смертности в РФ в апреле-мае до доковидного уровня

Пандемия коронавируса

Вакцину "ЭпиВакКорона" признали эффективной от всех штаммов COVID-19

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');