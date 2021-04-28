В Томске два многоквартирных дома начали проверять на предмет минирования

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В правоохранительные органы Томска поступило сразу два сообщения о том, что в разных жилых многоквартирных домах нашли подозрительные предметы. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

"В настоящее время полиция работает в микрорайоне "Северный парк" и на улице Мичурина," - сказал он.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

В пресс-службе управления МВД по Томской области агентству сообщили, что информация о проверках уточняется.

В соцсетях очевидцы сообщают, что по улице Мичурина, 43/1 работает кинолог с собакой.

В России с 28 ноября 2019 года с перерывами идет волна массовых рассылок ложных угроз о минировании различных зданий и строений, жилые дома в рассылке указываются редко. И в этих ситуациях здания проверяют по сообщениям с угрозами, а не по сигналам с мест об обнаруженных подозрительных предметах.