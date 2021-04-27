В Казани во время обыска загорелась квартира, где хранился порох

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Казани в квартире многоэтажного дома возник пожар во время обыска по делу о хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Татарстану во вторник.

27 апреля сотрудники уголовного розыска проводили обыск в одной из квартир и нашли порох, патроны различного калибра и различные компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. Как отмечается, во время изъятия запрещенных предметов произошло возгорание, "которое было локализовано в кратчайшие сроки".

По информации ведомства, подозреваемый задержан, пострадавших нет.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану уточнили, что в 12:19 поступило сообщение о пожаре на втором этаже по улице Батыршина, 29.

В 12:44 возгорание было локализовано, в 12:49 ликвидировано "открытое горение в двухкомнатной квартире на площади 50 кв.м", говорится в сообщении.

Как отмечается, в зоне плотного задымления пожарные обнаружили пять человек, их эвакуировали. Еще 10 человек эвакуировались самостоятельно.

В пресс-службе отметили, что пожарным пришлось разбить окна в подъезде, чтобы жильцы не получили отравление продуктами горения.