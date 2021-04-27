Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

В Казани во время обыска загорелась квартира, где хранился порох

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Казани в квартире многоэтажного дома возник пожар во время обыска по делу о хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Татарстану во вторник.

27 апреля сотрудники уголовного розыска проводили обыск в одной из квартир и нашли порох, патроны различного калибра и различные компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. Как отмечается, во время изъятия запрещенных предметов произошло возгорание, "которое было локализовано в кратчайшие сроки".

По информации ведомства, подозреваемый задержан, пострадавших нет.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану уточнили, что в 12:19 поступило сообщение о пожаре на втором этаже по улице Батыршина, 29.

В 12:44 возгорание было локализовано, в 12:49 ликвидировано "открытое горение в двухкомнатной квартире на площади 50 кв.м", говорится в сообщении.

Как отмечается, в зоне плотного задымления пожарные обнаружили пять человек, их эвакуировали. Еще 10 человек эвакуировались самостоятельно.

В пресс-службе отметили, что пожарным пришлось разбить окна в подъезде, чтобы жильцы не получили отравление продуктами горения.

Казань Татарстан

Новости

Группа ЛСР вышла из проекта первого частного трамвая в Петербурге

Группа ЛСР вышла из проекта первого частного трамвая в Петербурге

Думе предложили разрешить получать ВНЖ в России в обмен на инвестиции

Минпросвещения заменит учебники истории для колледжей после критики Путина

Минпросвещения заменит учебники истории для колледжей после критики Путина

Крейсер "Москва" вышел в Черное море на фоне отправки туда корабля США

Российских школьников распустят на каникулы с 1 по 10 мая

Российских школьников распустят на каникулы с 1 по 10 мая

Суд запретил ФБК размещать материалы в интернете и проводить митинги

ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

Сын вице-премьера Борисова откроет сеть зарядок для каршеринга

Путин напомнил парламентариям об опасности "дешевого популизма"

Путин напомнил парламентариям об опасности "дешевого популизма"

IT-cтруктура ФСБ объяснила случай с SolarWinds игнорированием уязвимостей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');