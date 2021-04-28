В Ростове-на-Дону проверяли детские садики после сигнала о минировании

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону утром в среду эвакуировали детей и сотрудников из шести детских садов после сигнала о заложенных бомбах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, оперативные службы проверяют садики.

В социальных сетях пользователи сообщают об эвакуации одного детского сада в центре Ростова-на-Дону - на улице Варфоломеева, а также еще одного - на улице Орбитальная.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным подтверждением данной информации.