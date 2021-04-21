Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:25Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Отделения "Единой России" "заминировали" как минимум в трех городах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге на почту регионального отделения "Единой России" пришло электронное письмо о бомбе, заложенной в офисе отделения на улице Розы Люксембург, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе исполкома партии.

В здании провели эвакуацию, из него вывели около 30 человек сотрудников и посетителей. К офису подъехали сотрудники экстренных служб.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" на данный момент не располагает.

Ранее информированный источник агентства сообщил, что в Ростовской области после анонимного электронного письма пришлось проверить 62 отделения "Единой России".

Отделение партии проверяли в Томске, тоже после соответствующего имейла, там бомбу не нашли, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь отделения Галина Шубина.

Волна рассылок ложных угроз о минировании одновременно десятков зданий и строений началась в России 28 ноября 2019 года. Злоумышленники чаще всего угрожали взорвать суды, больницы, школы и детские сады, мосты, станции метро, а в 2020 году перешли на угрозы в адрес взлетевших пассажирских самолетов. В Москве и Петербурге первые месяцы проверки из-за угроз проводились каждый будний день. Перерывы в рассылке совпадали с периодами действия наиболее жестких карантинных ограничений из-за коронавируса.

Единая Россия Ростовская область Томск Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Впервые в РФ за репосты в соцсети задержали академика РАН

Рыжкову грозит до 10 суток ареста за организацию акции

Киру Ярмыш задержали за твит от 18 апреля

Киру Ярмыш задержали за твит от 18 апреля
Послание президента

Послание Путина. Основные тезисы

Послание Путина. Основные тезисы

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ

Заместителя посла США в Москве вызвали в МИД РФ
Послание президента

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году
Послание президента

Путин поручил дать возможность иностранцам за четыре дня оформить визу в РФ

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');