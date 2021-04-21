Отделения "Единой России" "заминировали" как минимум в трех городах

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге на почту регионального отделения "Единой России" пришло электронное письмо о бомбе, заложенной в офисе отделения на улице Розы Люксембург, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе исполкома партии.

В здании провели эвакуацию, из него вывели около 30 человек сотрудников и посетителей. К офису подъехали сотрудники экстренных служб.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" на данный момент не располагает.

Ранее информированный источник агентства сообщил, что в Ростовской области после анонимного электронного письма пришлось проверить 62 отделения "Единой России".

Отделение партии проверяли в Томске, тоже после соответствующего имейла, там бомбу не нашли, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь отделения Галина Шубина.

Волна рассылок ложных угроз о минировании одновременно десятков зданий и строений началась в России 28 ноября 2019 года. Злоумышленники чаще всего угрожали взорвать суды, больницы, школы и детские сады, мосты, станции метро, а в 2020 году перешли на угрозы в адрес взлетевших пассажирских самолетов. В Москве и Петербурге первые месяцы проверки из-за угроз проводились каждый будний день. Перерывы в рассылке совпадали с периодами действия наиболее жестких карантинных ограничений из-за коронавируса.