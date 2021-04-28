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Глава СПЧ попросил МВД разъяснить недавние опросы журналистов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев направил начальнику ГУ МВД Москвы Олегу Баранову письмо с просьбой объяснить недавние вызовы в полицию журнлистов, которые освещали акцию 21 апреля. Об этом сообщила пресс-служба совета.

"Просим вас поручить направить в адрес Совета информацию о причинах указанных действий сотрудников полиции в отношении журналистов", - написал Фадеев.

Обращение от его имени подготовила постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере после опросов журналистов телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, радиостанции "Эхо Москвы" Олега Овчаренко и газеты "Комсомольская правда" Александра Рогозы, говорится в пресс-релизе.

27 апреля сообщалось о том, что в полицию вызвали не менее шести журналистов, освещавших акцию 21 апреля в поддержку Алексея Навального. Акция была не согласованной, но в Москве прошла практически без задержаний. От корреспондентов требовали доказать, что они работали по редакционным заданиям.

Комментируя эти претензии полиции к журналистам, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что это связано со случаем "когда нежурналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением, то есть, не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение". Он назвал это "совершенно вопиющим фактом" и посоветовал "журналистскому цеху на этот случай ... обратить внимание и, наверное, апеллировать во многом нужно к тому самому СМИ, которое такое журналистское удостоверение выдало, потому что, конечно, это влечет необходимые соответствующие проверочные действия".

СПЧ Валерий Фадеев Дмитрий Песков Дождь Эхо Москвы КП

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