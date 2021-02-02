Журналисты потребовали от МВД и Росгвардии прекратить мешать СМИ работать

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сообщество независимых российских СМИ "Синдикат-100" призвало руководство МВД и Росгвардии, а также рядовых их сотрудников прекратить мешать работать журналистам.

"Мы напоминаем не только руководителям, но и рядовым сотрудникам этих ведомств, что в законе "О средствах массовой информации" (ст.47 "Права журналиста") прямо указано право журналиста посещать места массовых скоплений граждан. Несмотря на это, во время проходящих в стране массовых протестных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля, десятки наших коллег были задержаны правоохранителями во время выполнения своего профессионального долга", - говорится в заявлении, текст которого опубликован на сайте "Дождя".

Сотрудники почти каждого издания, входящего в "Синдикат-100", выходя на работу столкнулись с противодействием правоохранительных органов во многих городах России 23 и 31 января.

"И эта практика продолжается - сегодня вновь на улицах Москвы задерживают журналистов, несмотря на опознавательные жилеты "Пресса", наличие редакционных удостоверений и редакционных заданий. Такие действия являются нарушением закона и подпадают под статью 144 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста" с использованием служебного положения", - отмечается в заявлении.

"Так, к журналистам применяли физическую силу: корреспондента "Новой газеты" Елизавету Кирпанову сотрудник ОМОНа ударил дубинкой по голове, несколько ударов дубинкой получила корреспондент "Медузы" Кристина Сафонова, удар пришелся на телефон Алены Истоминой из NGS.RU во время проведения съемки. "Есть случаи избиений журналистов при задержании и даже применение электрошокера", - говорится в заявлении.

По данным Союза журналистов России, в ходе несанкционированных акций 23 и 31 января были задержаны около 90 сотрудников СМИ, большинство из них отпущены после проверки документов.

Комментируя задержания журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 февраля заявил, что эти случаи не были массовыми и большинство корреспондентов имело возомжность нормально работать.

"Синдикат-100" сейчас объединяет более 30 федеральных и региональных изданий. В это неформальное сообщество, в частности, входят "Новая газета", "Дождь", "Эхо Москвы", Znak.com, "Такие дела", ИД "Алтапресс" (Барнаул), издательская группа "ВК-медиа", газета "Егоршинские вести", издательские дома "Имидж-пресс" и "Крестьянин", "Кавказский узел", "7х7" и "Медуза".