"Дождь" потребовал возбудить дело о задержании корреспондента во время эфира

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Телеканал "Дождь" потребовал, чтобы Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейских, который в Петербурге 23 января в прямом эфире задержали корреспондента канала Эдуарда Бурмистрова.

Журналист вместе с оператором Николаем Антиповым освещали акцию в поддержку Алексея Навального, у них были удостоверения и редакционные задания, на них были желтые светоотражающие жилеты с надписью "Пресса", заявили на "Дожде". Корреспондента задержали у станции метро "Гостиный двор", при этом никто из задерживающих полицйеских не представился, не показал удостоверение и не назвал повод для задержания.

В 52-м отделе полиции от Бурмистрова потребовали написать объяснение, что он делал на митинге. При этом там отказались назвать причину здержания и его статус, но предложили сдать отпечатки пальцев.

В итоге Бурмистрова отпустили из отдела без протокола, но из-за действий полицейских ему пришлось прервать трансляцию с акции, которую на тот момент смотрели порядка около полумиллиона человек, сообщили на "Дожде".

"Дождь" считает, что целью полицейских было намеренное воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

2 февраля в Москве был задержан корреспондент "Дождя" Василий Полонский, который освещал суд по иску УФСИН к Навальному. Его также отпустили из отдела полиции без протокола.