Песков связал визиты полиции к журналистам с сомнениями в подлинности удостоверений

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Приходы полицейских к журналистам, освещавшим несогласованную акцию 21 апреля, могут быть связаны с участием в протестах человека под видом представителя прессы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мы действительно видели эту информацию. Мы точно не знаем, с чем связана эта работа УВД и полиции. Я могу предположить, там же был у нас случай, когда нежурналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением, то есть, не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение. Я не исключаю, что это связано с этим", - сказал Песков журналистам во вторник, комментируя информацию о визитах полиции к журналистам и задержании некоторых из них.

По мнению Пескова, "журналистскому цеху на этот случай нужно обратить внимание и, наверное, апеллировать во многом нужно к тому самому СМИ, которое такое журналистское удостоверение выдало, потому что, конечно, это влечет необходимые соответствующие проверочные действия". "Это совершенно вопиющий акт", - заявил он.

Пескова спросили о том, как президент относится к данной ситуации. "У нас есть закон о СМИ, и здесь речь не должна идти о позиции президента. Это регулируется законом", - ответил он.

Также пресс-секретарю президента задали вопрос о том, как поступят в случае, если какой-то человек будет выдавать себя за сотрудника полиции, наденет форму или предъявит удостоверение, вызовут ли всех настоящих полицейских на допрос. "Это будет тоже абсолютно вопиющий случай. Использование военной формы, полицейской формы незаконно и карается по закону", - сказал пресс-секретарь.

На реплику журналиста о том, что в данном случае наказываются те, кто действительно исполнял свою работу, а не выдавал себя за представителя СМИ, Песков ответил: "Подобные случаи провоцируют всю ситуацию и рождают необходимость очень внимательного отношения к ней. Ее нельзя оставлять без внимания и без соответствующих действий".

Несогласованные акции в Москве и других российских городах прошли 21 апреля.

Ранее во вторник стало известно, что полиция пришла к корреспонденту "Дождя" Алексею Коростелеву. Телеканал сообщил в телеграм-канале, что журналиста забрали в отделение полиции, а затем отпустили под обязательство о явке 30 апреля.

Между тем главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем телеграм-канале, что домой к сотруднику радиостанции Олегу Овчаренко также пришли полицейские, которые потребовали от него явиться в ОВД и предъявить пресс-карту.