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Путин сообщил Моди о решении предоставить гуманитарную помощь Индии

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Индии Нарендрой Моди сообщил ему о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Также российский лидер высказал слова поддержки в период борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

"В частности, уже сегодня рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн соответствующих средств, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов", - уточнили в пресс-службе.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами и график контактов на различных уровнях.

Первый из двух самолетов МЧС РФ с грузом медоборудования для лечения коронавируса вылетел в среду из подмосковного Жуковского в Индию, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах. По его данным, на борту самолета находятся почти 10 тонн оборудования. Второй самолет МЧС с аналогичным грузом в 10 тонн вылетит вечером в среду.

Индия на грани возможностей

О том, что Россия в ближайшее время направит в Индию крупную партию медицинской помощи, включая аппараты ИВЛ для борьбы с распространением коронавируса, заявили ранее в среду в МИД РФ. Там подчеркнули, что доставка помощи запланирована на ближайшие дни.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса будет направлена в Индию 1 мая.

Ситуация с распространением коронавируса в Индии в последние недели сильно ухудшилась. Больницы в Индии переполнены, в них наблюдается нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности среди людей с COVID-19 - четвертое. Всего в стране выявили более 17,6 млн заражений, свыше 197 тыс. инфицированных скончались.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного индийского штамма коронавируса.

Индия Владимир Путин Нарендра Моди

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