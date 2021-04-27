Первая партия вакцины "Спутник V" прибудет в Индию 1 мая

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Индия получит вакцину "Спутник V" уже в начале мая, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Первая партия приедет в Индию 1 мая", - сказал Дмитриев в интервью CNN International.

В воскресенье индийский минздрав на фоне рекордных показателей заболеваемости и смертности сообщил, что страна вышла на первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавируса COVID-19.

Коронавирусный кризис в Индии

Накануне в Индии было зарегистрировано более 352 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. В больницах не хватает коек, кислородных баллонов. Ежедневно умирает несколько тысяч человек. По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по числу смертей - четвертое.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила более 2,6 тысячи сотрудников в Индию, чтобы помочь стране бороться с растущим числом случаев заражения коронавирусом.