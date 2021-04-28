Моди выразил надежду на визит Путина в Индию в 2021 году

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого выразил надежду на визит российского лидера в Индию в этом году.

Стороны также договорились начать новый диалог в формате "2+2", включающий переговоры министров иностранных дел и обороны обеих стран, сообщили в канцелярии индийского премьера.

Также лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины "Спутник V" и договоренность о ее производстве в Индии. Выпуск препарата планируется начать в мае 2021 года, сообщили в Кремле. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев указывал, что Индия получит вакцину "Спутник V" уже в начале мая.

Путин и Моди обсудили сотрудничество двух стран в сфере возобновляемых источников энергии и отметили, что нацелены на его расширение, включая создание экономики, основывающейся на водороде. Кроме того, Моди отметил, что ценит поддержку со стороны РФ индийского проекта по освоению космоса. Индия разрабатывает проект пилотируемого космического корабля "Гаганьян" с 2006 года. Первый беспилотный запуск корабля запланирован на декабрь 2021 года, а пилотируемый - на 2022-2023 годы. В нем смогут поместиться три астронавта.

В телефонном разговоре Путин сообщил Моди о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Россия отправит в Индию кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства. Индия занимает второе место в мире по количеству случаев коронавируса после США, а по смертности от этой болезни - четвертое.